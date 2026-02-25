Ausblick: Vipshop zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vipshop wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 5,48 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vipshop 0,660 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 33,35 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 4,62 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,91 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 106,90 Milliarden CNY, gegenüber 15,07 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at