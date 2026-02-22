Ausblick: Vir Biotechnology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Vir Biotechnology wird am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,491 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 60,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 19,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -3,355 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,8 Millionen USD, gegenüber 74,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at