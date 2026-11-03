Ausblick: Vir Biotechnology präsentiert Quartalsergebnisse

Vir Biotechnology präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,749 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 35,98 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,170 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Vir Biotechnology nach den Prognosen von 7 Analysten 1,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 308,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,783 USD im Vergleich zu -3,160 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 246,0 Millionen USD, gegenüber 68,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net