Ausblick: Vir Biotechnology zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vir Biotechnology äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,333 USD je Aktie gegenüber -0,800 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vir Biotechnology in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11129,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 135,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,934 USD, gegenüber -3,160 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 161,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 68,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at