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Vireo Growth Aktie

Vireo Growth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40GZV / ISIN: CA92767B1058

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16.03.2026 07:01:06

Ausblick: Vireo Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Vireo Growth wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 94,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 35,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,210 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 259,2 Millionen USD, gegenüber 136,2 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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