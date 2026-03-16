Vireo Growth Aktie
WKN DE: A40GZV / ISIN: CA92767B1058
|
16.03.2026 07:01:06
Ausblick: Vireo Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Vireo Growth wird am 17.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 94,9 Millionen USD, was einem Umsatz von 35,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,210 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 259,2 Millionen USD, gegenüber 136,2 Millionen CAD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vireo Growth Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Vireo Growth gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.11.25
|Ausblick: Vireo Growth präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Vireo Growth Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Vireo Growth Inc Registered Shs
|0,27
|-20,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.