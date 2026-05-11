Ausblick: Vireo Growth gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vireo Growth wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vireo Growth ein EPS von -0,030 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 108,6 Millionen USD für Vireo Growth, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 35,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,130 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 631,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 375,6 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at