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WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Virgin Galactic informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Virgin Galactic lässt sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Virgin Galactic die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Virgin Galactic für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,469 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 0,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 0,3 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,269 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,440 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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