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WKN DE: A40EFX / ISIN: US92766K4031

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Schätzungen 29.03.2026 09:23:07

Ausblick: Virgin Galactic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Virgin Galactic präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Die US-Fluggesellschaft Virgin Galactic stellt in Kürze in Zahlenwerk vor. Das erwarten Analysten.

Virgin Galactic wird am 30.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,035 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Virgin Galactic noch -2,530 USD je Aktie verloren.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,4 Millionen USD - das wäre ein Abschlag von 4,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -5,184 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -13,890 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 7,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com

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