Ausblick: Virgin Galactic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Virgin Galactic präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Virgin Galactic wird sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,643 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Virgin Galactic noch -1,470 USD je Aktie verloren.

Das vergangene Quartal soll Virgin Galactic mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen USD abgeschlossen haben - das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 68,29 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,533 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -5,440 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at