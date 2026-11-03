Viridian Therapeutics Aktie
WKN DE: A2QMUH / ISIN: US92790C1045
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Viridian Therapeutics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Viridian Therapeutics wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass Viridian Therapeutics im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,015 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,340 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 93,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 70,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,927 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,320 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,3 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 70,9 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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