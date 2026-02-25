Viridien Aktie

Viridien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40H3F / ISIN: FR001400PVN6

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: Viridien legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Viridien präsentiert in der am 26.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

3 Analysten schätzen, dass Viridien für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,63 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,75 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 285,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 399,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,83 USD, gegenüber 6,44 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,12 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

