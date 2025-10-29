Viridien Aktie
WKN DE: A40HBV / ISIN: US12531Q3039
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Viridien (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Viridien (spons ADRs) gibt am 30.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,210 USD aus. Im letzten Jahr hatte Viridien (spons ADRs) einen Verlust von -1,450 USD je Aktie eingefahren.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 277,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 26,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,40 USD im Vergleich zu 6,96 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,15 Milliarden USD, gegenüber 1,21 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
