Ausblick: Viridien (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viridien (spons ADRs) wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -1,810 USD gegenüber 0,770 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 237,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 237,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,94 USD aus. Im Vorjahr waren 9,95 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at