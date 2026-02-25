Ausblick: Viridien (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Viridien (spons ADRs) wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,63 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Viridien (spons ADRs) noch 3,97 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Viridien (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 285,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 423,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,83 USD je Aktie, gegenüber 6,96 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at