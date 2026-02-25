Viridien Aktie
WKN DE: A40HBV / ISIN: US12531Q3039
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Viridien (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Viridien (spons ADRs) wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,63 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Viridien (spons ADRs) noch 3,97 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Viridien (spons ADRs) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 285,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 423,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 11,83 USD je Aktie, gegenüber 6,96 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Viridien (spons. ADRs)
|
25.02.26
|Ausblick: Viridien (spons ADRs) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Viridien (spons ADRs) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Viridien (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Viridien (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Viridien (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Viridien (spons. ADRs)
|143,00
|7,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz im Blick: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- US-Börsen schließen fester -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street schloss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.