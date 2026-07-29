Ausblick: Viridien zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viridien wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Viridien im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,810 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 EUR je Aktie gewesen.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 237,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 206,7 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,94 USD, gegenüber 8,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 948,5 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at