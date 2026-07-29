Viridien Aktie
WKN DE: A40H3F / ISIN: FR001400PVN6
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Viridien zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Viridien wird sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Viridien im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,810 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,670 EUR je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 237,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 206,7 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,94 USD, gegenüber 8,79 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 948,5 Millionen EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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