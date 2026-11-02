Ausblick: Viridien zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Viridien wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD gegenüber 4,89 EUR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 251,0 Millionen USD für Viridien, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 227,9 Millionen EUR erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,73 USD je Aktie, gegenüber 8,79 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,08 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 948,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net