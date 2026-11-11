VirTra Aktie
WKN DE: A2JE8P / ISIN: US92827K3014
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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: VirTra mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
VirTra präsentiert am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,060 USD. Das entspräche einem Verlust von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,030 USD erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 17,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,4 Millionen USD umgesetzt.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,190 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 19,6 Millionen USD, gegenüber 22,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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