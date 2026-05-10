VirTra Aktie
WKN DE: A2JE8P / ISIN: US92827K3014
|
10.05.2026 07:01:06
Ausblick: VirTra öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
VirTra wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,127 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll VirTra in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,7 Millionen USD im Vergleich zu 7,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,215 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 22,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VirTra Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: VirTra öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: VirTra präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu VirTra Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|VirTra Inc Registered Shs
|3,56
|-3,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.