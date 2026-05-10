Ausblick: VirTra öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

VirTra wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,127 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll VirTra in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 61,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,7 Millionen USD im Vergleich zu 7,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,215 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,020 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 22,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at