09.11.2025 07:01:06
Ausblick: VirTra zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
VirTra wird am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 20,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,050 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll VirTra mit einem Umsatz von insgesamt 7,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,55 Prozent verringert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,260 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 26,4 Millionen USD waren.
