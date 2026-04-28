Ausblick: Virtu Financial A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Virtu Financial A wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,65 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 52,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,08 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 20,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 613,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 770,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,63 USD im Vergleich zu 5,13 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,22 Milliarden USD, gegenüber 3,26 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at