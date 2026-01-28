Virtu Financia a Aktie
WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Virtu Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Virtu Financial A wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Virtu Financial A noch 1,03 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 26,49 Prozent auf 519,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 706,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,20 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,05 Milliarden USD, gegenüber 2,65 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Virtu Financial Inc (A)
|
28.01.26
|Ausblick: Virtu Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.01.26
|Erste Schätzungen: Virtu Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Virtu Financial A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Virtu Financial A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Virtu Financial A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Virtu Financial Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Virtu Financial Inc (A)
|33,20
|6,41%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.