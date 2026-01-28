Ausblick: Virtu Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Virtu Financial A wird am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,29 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Virtu Financial A noch 1,03 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 26,49 Prozent auf 519,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 706,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,20 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,97 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,05 Milliarden USD, gegenüber 2,65 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at