Virtu Financia a Aktie
WKN DE: A14RHF / ISIN: US9282541013
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Virtu Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Virtu Financial A präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 23,39 Prozent auf 647,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 844,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,23 USD, gegenüber 5,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Virtu Financial Inc (A)
|
04.11.26
|Ausblick: Virtu Financial A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: Virtu Financial A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Virtu Financial A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Virtu Financial A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Virtu Financial Inc (A)
Aktien in diesem Artikel
|Virtu Financial Inc (A)
|49,20
|4,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX mit deutlicheren Gewinnen -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es aufwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.