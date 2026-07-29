Ausblick: Virtu Financial A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Virtu Financial A wird am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,81 USD je Aktie gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 687,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 12,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 784,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 7,24 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,13 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2,71 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at