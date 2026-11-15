Virtuix a Aktie
WKN DE: A41H19 / ISIN: US92835U1016
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Virtuix A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Virtuix A stellt am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,200 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Virtuix A noch ein Verlust pro Aktie von -0,060 USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Umsatz von 1,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,710 USD je Aktie, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 5,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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