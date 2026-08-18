Ausblick: Virtuix A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Virtuix A wird am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,240 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 242,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,070 USD je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 0,5 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 49,51 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,640 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 4,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 4,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at