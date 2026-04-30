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WKN DE: A0RK8G / ISIN: US92828Q1094

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30.04.2026 07:01:06

Ausblick: Virtus Investment Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Virtus Investment Partners präsentiert in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 5,67 USD aus. Im letzten Jahr hatte Virtus Investment Partners einen Gewinn von 4,05 USD je Aktie eingefahren.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 179,4 Millionen USD gegenüber 209,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 14,27 Prozent.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 25,57 USD je Aktie, gegenüber 19,97 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 732,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 830,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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