Ausblick: Virtus Investment Partners öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Virtus Investment Partners wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,12 USD aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 6,12 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 185,0 Millionen USD – ein Minus von 11,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Virtus Investment Partners 209,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 24,72 USD, gegenüber 19,97 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 749,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 830,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at