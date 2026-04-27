Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Visa gibt am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 30 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,10 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 29 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 10,75 Milliarden USD aus - das entspräche einem Plus von 12,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,59 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 37 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 12,87 USD, gegenüber 10,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 34 Analysten durchschnittlich auf 44,69 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at