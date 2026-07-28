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Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Bilanzprognose 28.07.2026 07:01:06

Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausblick: Visa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Visa öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Visa wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

33 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,23 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,69 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 31 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,08 Prozent auf 11,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Visa noch 10,17 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 40 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13,16 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 10,20 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,58 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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