Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Erwartungen der Analysten 28.01.2026 13:01:00

Ausblick: Visa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ausblick: Visa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Was sich Experten von der kommenden Visa-Bilanz versprechen.

Visa stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet.

28 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,51 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Visa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,68 Milliarden USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 37 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 40,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Visa-Aktie steigt: Visa-Gewinn steigt dank kauffreudiger Konsumenten weiter

Bildquelle: Valeri Potapova / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Visa Inc.

mehr Analysen
21.01.26 Visa Kaufen DZ BANK
26.11.25 Visa Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
17.07.25 Visa Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Visa Inc. 271,65 0,74% Visa Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Zahlen von Tesla, Microsoft und Meta: ATX rutscht ins Minus -- DAX zur Wochenmitte wenig bewegt -- Börsen in Asien schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich schwächer. Am deutschen Aktienmarkt ist unterdessen keine klare Richtung zu erkennen. In Fernost dominierten die Käufer das Geschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen