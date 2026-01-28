Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Erwartungen der Analysten
|
28.01.2026 13:01:00
Ausblick: Visa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Visa stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 29 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,14 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Visa ein EPS von 2,58 USD je Aktie vermeldet.
28 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,51 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Visa für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,68 Milliarden USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 37 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,80 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,20 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt von insgesamt 44,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 40,00 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Visa Inc.
|21.01.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|26.11.25
|Visa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
