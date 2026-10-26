Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Erwartungen der Analysten
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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Visa wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 32 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,44 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,62 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 31 Analysten einen Zuwachs von 12,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,09 Milliarden USD gegenüber 10,72 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 38 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,23 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 10,20 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 35 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 45,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 40,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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