Ausblick: Viscofan gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Viscofan gibt am 29.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,760 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Viscofan einen Gewinn von 0,840 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Viscofan 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 327,6 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Viscofan 311,5 Millionen EUR umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,47 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,50 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,32 Milliarden EUR, gegenüber 1,25 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at