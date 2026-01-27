Ausblick: Vishal Mega Mart gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Vishal Mega Mart wird am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,625 INR gegenüber 0,580 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 37,44 Milliarden INR – ein Plus von 19,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vishal Mega Mart 31,36 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,80 INR, gegenüber 1,40 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 128,99 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 107,10 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at