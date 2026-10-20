Vishal Mega Mart Aktie
WKN DE: A40YM8 / ISIN: INE01EA01019
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Vishal Mega Mart stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Vishal Mega Mart wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,422 INR. Dies würde einem Zuwachs von 27,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vishal Mega Mart 0,330 INR je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vishal Mega Mart in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 34,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 29,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,19 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,80 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 153,14 Milliarden INR, gegenüber 129,04 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vishal Mega Mart Limited Registered Shs 144A Reg S
|
07:01
|Ausblick: Vishal Mega Mart stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: Vishal Mega Mart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Vishal Mega Mart Limited Registered Shs 144A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Vishal Mega Mart Limited Registered Shs 144A Reg S
|94,25
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.