Vishal Mega Mart Aktie

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WKN DE: A40YM8 / ISIN: INE01EA01019

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Vishal Mega Mart stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Vishal Mega Mart wird am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,422 INR. Dies würde einem Zuwachs von 27,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vishal Mega Mart 0,330 INR je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vishal Mega Mart in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 34,84 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 29,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,19 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,80 INR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 153,14 Milliarden INR, gegenüber 129,04 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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