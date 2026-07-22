Ausblick: Vishal Mega Mart stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vishal Mega Mart veröffentlicht am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,538 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vishal Mega Mart noch ein Gewinn pro Aktie von 0,450 INR in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 37,66 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 19,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,40 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,29 INR, gegenüber 1,80 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 153,08 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 129,06 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at