Vishay Intertechnology Aktie
WKN: 861320 / ISIN: US9282981086
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vishay Intertechnology stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vishay Intertechnology präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,020 USD je Aktie gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 793,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 714,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Der Ausblick von 3 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,037 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,230 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,06 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 2,94 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
