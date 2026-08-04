Ausblick: Vishay Intertechnology zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vishay Intertechnology wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,149 USD je Aktie gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 18,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 900,0 Millionen USD gegenüber 762,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,768 USD, gegenüber -0,070 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,07 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at