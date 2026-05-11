Ausblick: Vishay Precision Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vishay Precision Group stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,44 Prozent auf 77,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,789 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 326,1 Millionen USD, gegenüber 307,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at