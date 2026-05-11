Vishay Precision Group Aktie
WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Vishay Precision Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vishay Precision Group stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,44 Prozent auf 77,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,789 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,400 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 326,1 Millionen USD, gegenüber 307,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vishay Precision Group Inc
|
07:01
|Ausblick: Vishay Precision Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)