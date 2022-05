Ausblick: Vishay Precision Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Vishay Precision Group präsentiert in der am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,430 USD. Dies würde einem Zuwachs von 38,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Vishay Precision Group 0,310 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 87,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 23,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,87 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 360,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 317,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at