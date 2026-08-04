Vishay Precision Group Aktie
WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vishay Precision Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Vishay Precision Group lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 850,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,020 USD erwirtschaftet wurden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Vishay Precision Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 87,4 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,400 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 349,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 307,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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