Vishay Precision Group Aktie
WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034
|
10.02.2026 07:01:06
Ausblick: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Vishay Precision Group wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vishay Precision Group noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Vishay Precision Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,684 USD je Aktie, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 304,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 306,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vishay Precision Group Inc
|
10.02.26
|Ausblick: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Vishay Precision Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25