Ausblick: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vishay Precision Group wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,208 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Vishay Precision Group noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.

Vishay Precision Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 78,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 72,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,684 USD je Aktie, gegenüber 0,740 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 304,8 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 306,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at