Ausblick: Vishnu Chemicals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Vishnu Chemicals veröffentlicht am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 5,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Vishnu Chemicals noch ein Gewinn pro Aktie von 5,82 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Vishnu Chemicals 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 3,96 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vishnu Chemicals 3,93 Milliarden INR umsetzen können.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von 19,70 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 19,23 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 15,55 Milliarden INR, gegenüber 14,43 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at