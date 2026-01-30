Vishnu Chemicals Aktie

ISIN: INE270I01022

30.01.2026 07:01:06

Ausblick: Vishnu Chemicals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Vishnu Chemicals wird am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,25 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Vishnu Chemicals nach der Prognose von 1 Analyst 4,12 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,71 Milliarden INR umgesetzt worden.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 19,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,23 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 15,55 Milliarden INR, gegenüber 14,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Vishnu Chemicals Ltd Registered Shs

Analysen zu Vishnu Chemicals Ltd Registered Shs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Vishnu Chemicals Ltd Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

