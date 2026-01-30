Vishnu Chemicals Aktie
Ausblick: Vishnu Chemicals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Vishnu Chemicals wird am 31.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 4,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,25 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Vishnu Chemicals nach der Prognose von 1 Analyst 4,12 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,71 Milliarden INR umgesetzt worden.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 19,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 19,23 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 15,55 Milliarden INR, gegenüber 14,43 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
