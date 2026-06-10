Visional Aktie
WKN DE: A3CMW9 / ISIN: JP3800270005
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10.06.2026 07:01:06
Ausblick: Visional,Inc Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Visional,Inc Registered wird sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass Visional,Inc Registered im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 139,74 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 126,00 JPY je Aktie gewesen.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 27,16 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 23,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 21,92 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 435,56 JPY, gegenüber 400,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 99,77 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 80,16 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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