Ausblick: Visional,Inc Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Visional,Inc Registered lädt am 10.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 91,45 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Visional,Inc Registered 84,69 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,86 Prozent auf 26,40 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 428,68 JPY im Vergleich zu 400,76 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 99,49 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 80,16 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at