Ausblick: Visional,Inc Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Visional,Inc Registered öffnet am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 105,25 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 88,13 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Visional,Inc Registered nach den Prognosen von 5 Analysten 22,82 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,23 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 438,96 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 400,76 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 99,60 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 80,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at