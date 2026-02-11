VistaGen Therapeutics Aktie

WKN DE: A3EHA1 / ISIN: US92840H4002

11.02.2026 07:01:06

Ausblick: VistaGen Therapeutics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

VistaGen Therapeutics wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,487 USD. Das entspräche einem Verlust von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,460 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 0,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 56,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,876 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,670 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,5 Millionen USD waren.

