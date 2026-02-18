Visteon Aktie
Ausblick: Visteon gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Visteon äußert sich am 19.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 920,1 Millionen USD gegenüber 939,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 2,01 Prozent.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 9,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,74 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,87 Milliarden USD waren.
