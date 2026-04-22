Ausblick: Visteon stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Visteon wird am 23.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Visteon 2,36 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,87 Prozent auf 897,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Visteon noch 934,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,62 USD je Aktie, gegenüber 7,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,74 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at