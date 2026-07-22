Ausblick: Visteon zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Visteon wird sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,21 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,36 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 969,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 955,8 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,67 USD, gegenüber 7,28 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 3,78 Milliarden USD im Vergleich zu 3,77 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at